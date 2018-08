Medemblikkers betalen hoogste afvalstoffenheffing van Nederland

MEDEMBLIK - Mensen met een gezin betalen in Medemblik van alle gemeenten in Nederland het meeste aan afvalstoffenheffing. Daar zijn ze ruim 391 euro per jaar kwijt, tegenover 154 euro voor gezinnen in het Groningse Eemsmond.

Ook de Noord-Hollandse gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Hoorn zijn voor gezinnen erg prijzig, zo meldt mediapartner Medemblik Actueel. In alle plaatsen uit de top-vijf van duurste gemeenten zijn mensen meer dan 350 euro kwijt. Dan gaat het om Wassenaar (390 euro), Haarlemmerliede en Spaarnwoude (354 euro) en Schiermonnikoog (353 euro). Op plek vijf staat met 352 euro een andere gemeente in West-Friesland: Hoorn.

Niet alleen gezinnen moeten in Medemblik veel geld betalen aan afvalstoffenheffing, maar ook alleenstaanden zijn er kapitalen aan kwijt. Met ruim 295 euro is Medemblik voor deze groep mensen eveneens een van de duurste gemeenten in Nederland als het gaat om de hoogte van de afvalstoffenheffing. Eemsmond is ook voor de alleenstaanden het goedkoopst: 82 euro per jaar.

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude staat op plek twee en is met 324 euro voor singles de duurste gemeente in Noord-Holland. Op de plaatsen drie en vier staan Wormerland (308 euro) en Purmerend (305 euro). Geen enkele Noord-Hollandse gemeente komt in de lijstjes voor als goedkoopste locatie in Nederland.