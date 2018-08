Deel dit artikel:











Griek John Vandoros wint WK stratego Foto: NH Nieuws

NAARDEN - De Nederlander Anjo Travaille is er niet in geslaagd zijn wereldtitel te verdedigen. Afgelopen weekend won de Griek John Vandoros het WK stratego in de vesting van Naarden.

Ongeveer 100 deelnemers van over de hele wereld deden mee aan het WK dat vorige week donderdag begon en vier dagen in beslag nam. De locatie was het vestingmuseum van Naarden. Lees ook: Meester-Strategen strijden om de vlag tijdens WK Stratego: "Ik speel op de man" Noord-Hollandse kandidaat Dennis Baas uit Amsterdam probeerde het eerste onderdeel van het WK te winnen: de barrage (een kleinere vorm van stratego), maar moest zich gewonnen geven. Hij eindigde niet in de top 3. Hetzelfde gold voor de regerend stratego wereldkampioen, de Nederlander Anjo Travaille.