Haarlemse vindt eigen gestolen telefoon terug in bosjes

AMSTERDAM - Een 27-jarige Haarlemse vond haar gestolen telefoon vier uur na een beroving terug in het centrum van Amsterdam. De iPhone lag samen met een ander toestel begraven in de bosjes.

De vrouw werd maandagochtend beroofd bij station Amsterdam Sloterdijk, zo meldt De Telegraaf. "Ik was onderweg naar werk en luisterde muziek. Plotseling stopte de muziek. Ik dacht 'oh, ik zet 'm weer aan', maar kon mijn telefoon nergens vinden", zegt de vrouw in de krant.

Twee uur na de beroving werd haar telefoon zichtbaar op de Find My iPhone-applicatie. Omdat politieagenten 'andere prioriteiten' hadden, ging ze met haar vader naar de Stadhouderskade. Daar werd haar telefoon door de applicatie opgespoord.

Alarmsignaal

Het tweetal liet daar een alarmsignaal afgaan via de applicatie en ging vervolgens op het geluid af. Het toestel bleek in de bosjes te zijn begraven. Ze vonden het apparaat in een plastic zakje samen met een andere telefoon. Dat toestel werd op het politiebureau ingeleverd. "Ik ben nogal verbaasd, maar minstens zo blij", aldus de vrouw.