Droombaan? Disneyland Parijs zoekt prinsen en prinsessen in Nederland Foto: ANP

AMSTERDAM - Altijd al in de huid willen kruipen van Elsa, Assepoester of Aladdin? Dan is dit je kans! Disneyland Parijs is voor hun shows en parades namelijk op zoek naar Nederlandse prinsen, prinsessen en andere karakters. De audities zijn volgende maand in Amsterdam.

Het eisenpakket lijkt mee te vallen. De toekomstige Disney-iconen moeten enthousiast en energiek zijn, Frans of Engels spreken en tussen de 137 en 192 centimeter lang zijn. Voor de showelementen is het belangrijk dat er wel een beetje dans- of acteertalent is. Outfit

De auditie is op 22 september om 10.00 uur in Amsterdam. Wie van plan is om vast in z'n mooiste Disney-outfit te komen, komt van een koude kermis thuis. Kandidaten moeten in joggingbroek en sneakers verschijnen, zónder zwarte zolen en zonder make-up. Volgens de vacaturetekst worden er maar liefst vijftig mensen gezocht, dus kansen genoeg op een baan als Donald Duck, Pinokkio of Sneeuwwitje. Om welke rollen het precies gaat, is niet bekend.