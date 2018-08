Deel dit artikel:











Dodelijk slachtoffer (19) van fietsongeluk in Amsterdam was uitwisselingsstudent Foto: Nieuwsfoto / Laurens Bosch

AMSTERDAM - (AT5) De 19-jarige vrouw uit India die afgelopen zaterdagnacht overleed bij een ongeluk op de Marnixstraat, was in Amsterdam in het kader van een uitwisselingsprogramma. Zij zou aankomend collegejaar studeren aan de Vrije Universiteit (VU).

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een Amstelveense fietser in botsing met een nachtbus op de Marnixstraat. De studente die achterop de fiets zat, overleefde het ongeluk niet. Lees ook: Dode en zwaargewonde bij aanrijding in Amsterdam Samen met vele andere internationale studenten zou de studente in september beginnen aan een uitwisselingsprogramma aan de VU. Naar verluidt was ze al in de stad voor de introductiedagen van de universiteit, die vorige week begonnen. Geschokt

"We zijn diep geschokt door het voorval", laat de VU weten. "We doen er nu alles aan om support te bieden aan de betrokkenen." Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie laat weten onderzoek te doen naar de oorzaak.