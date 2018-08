Deel dit artikel:











Boy Deul: 'Ik miste het Surinaamse eten' Foto: NH Sport

VOLENDAM - Boy Deul is weer terug bij FC Volendam, de ploeg waar hij in 2009 afscheid van nam. Naast het voetbal is de aanvallende middenvelder vooral blij dat hij weer kan genieten van de Surinaamse pot.

"Ik heb veel geleerd van voetballen in het buitenland", vertelt hij. "Ik heb ook genoten, zeker het afgelopen jaar op Cyprus, maar ik kom uit de Surinaamse cultuur en ik miste het voedsel de smaak." Cyprus was zijn laatste stop in het buitenland. Na zijn vertrek bij FC Volendam in 2009 speelde hij ook nog voor Willem ll, het tweede elftal van Bayern München, Veendam, FC Emmen en Stal Kamjanske (Oekraïne). Deul maakte ook al deel uit van het team van Volendam dat in het seizoen 2007/2008 promoveerde naar de eredivisie en daaraan bewaard hij nog mooie herinneringen.