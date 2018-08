Deel dit artikel:











Terugkijken: NH Events bij de Beddenrace in Langedijk Foto: NH Nieuws

LANGEDIJK - In een bed wil je toch …. slapen?! Niet in Langedijk! Daar rennen ze achter een bed aan en dat kilometers lang.. NH Events was afgelopen weekend bij de Beddenrace waar 54 koppels 2,5 uur de benen uit hun lijf renden.

Ze haalden bijna 60 kilometer en daarmee was deze race niet iets waar je zomaar aan meedoet. Geniet in de video hierboven nog even na van de editie van 2018.