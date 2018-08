Deel dit artikel:











Bidfood sluit zich aan bij House of Hospitality Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Het ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland gaat samenwerken met groothandel Bidfood in het kader van House of Hospitality. Eerder ging het ROC al in zee met partners als Randstad en NH Hotel Group.

House of hospitality wil meer en beter geschoold hospitality-personeel opleiden voor de metropoolregio Amsterdam, wat de meest gastvrije regio van Europa moet worden. Door middel van trainingen en cursussen probeert het ROC mensen te motiveren voor een loopbaan in de hospitality. Extra studenten

Binnen vier jaar moet dit duizend extra studenten in hospitality-opleidingen opleveren. Naar verwachting zijn er in de metropoolregio Amsterdam de komende jaren zo'n 16.000 vacatures in die sector.