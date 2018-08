Oversteek Schipholweg in Haarlem eindelijk veiliger gemaakt

HAARLEM - Twee jaar na een dodelijk ongeval op de drukke Schipholweg in Haarlem, wordt de onveilige fietsers- en voetgangersoversteekplaats aangepakt. Deze week moet het forensenverkeer rekening houden met vertraging. Vanaf vandaag worden de automobilisten deels omgeleid.

Joop Teunisse (66) stak twee jaar geleden op 27 augustus met zijn fiets de weg over en werd geschept. In de vroege ochtenduren de volgende dag overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Juist hij had als wijkraadvoorzitter al jaren aangedrongen op het veiliger maken van deze oversteekplaats. Dat hij geschept werd door een automobilist terwijl hij bij groen licht overstak, veroorzaakte een schok door heel Haarlem.

Lees ook: Haarlemse wijkraadvoorzitter verongelukt op plek die hij juist veiliger wilde maken

Nu de asfaltlaag vervangen moet worden, wordt ook gelijk begonnen met het aanpassen van de oversteekplaats. Er komt een drempel en de busbaan wordt fysiek gescheiden van de andere rijbanen. Later in het najaar komen er extra stoplichten voor het autoverkeer, zodat de oversteekplaats beter herkenbaar wordt.

De gemeente heeft deze maatregelen in nauw overleg met de wijkraden en de Fietsersbond genomen. Een brug over de drukke toegangsweg bleek niet haalbaar. Ook het helemaal verwijderen van de oversteekplaats, zoals de verongelukte wijkraadvoorzitter Joop Teunisse bepleitte, was geen optie voor de gemeente.

Lees ook: Familie verongelukte fietser: weghalen oversteekplaats komt helaas te laat

Tijdens de werkzaamheden deze week wordt het verkeer omgeleid. Op dinsdag en woensdag moeten automobilisten die de stad in willen omrijden. Op donderdag en vrijdag wordt het verkeer dat de stad uit wil omgeleid.