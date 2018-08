Met deze truc parkeer je véél goedkoper in de binnenstad

NOORD-HOLLAND - Wie wel eens met de auto naar de binnenstad gaat weet het: de parkeertarieven rijzen de pan uit. Met een beetje pech ben je tientallen euro's kwijt voor een middagje shoppen. Maar het kan vaak goedkoper.

De Consumentenbond heeft de parkeertarieven in een aantal binnensteden vergeleken. En wat blijkt: parkeren op straat is vaak veel duurder dan parkeren in een parkeergarage.

Volgens de consumentenorganisatie hanteren veel gemeentes 'schriktarieven' voor parkeren op straat, om zo dagjesmensen te ontmoedigen. Automobilisten die hun voertuig in het centrum van Alkmaar willen stallen, zijn op deze manier 21,70 euro aan parkeerkosten kwijt.

De Consumentenbond vindt dat er veel onduidelijkheid is over parkeertarieven. Zo worden starttarieven berekend en moet er vaak per uur worden betaald. Wie na 65 minuten uitklokt, kan dus dubbel zo duur uitkomen.



In het onderzoek is geen rekening gehouden met speciale parkeerapps, want deze zijn niet overal te gebruiken. De onderstaande cijfers zijn de parkeertarieven op een zaterdag om 15.00 uur.

Bekijk hieronder de duurste en goedkoopste parkeerplaatsen in de (door de Consumentenbond onderzochte) Noord-Hollandse binnensteden:

Alkmaar

Duurste: Binnenstad (€21,70 per dag, verplichte dagkaart)

Goedkoopste: Parkeergarage Ill Palazzo (Gratis)

Amstelveen

Duurste: Centrum, zone C (€16 per dag, verplichte dagkaart)

Goedkoopste: o.a. Parkeergarage Schouwburg (€2 per uur) of Centrum, zone A (ook €2 per uur)

Amsterdam

Duurste: o.a. Parkeergarage Q-Park Bijenkorf (€9 per uur)

Goedkoopste: o.a. Parkeergarage De Hallen (€3 per uur) of Centrum, tariefgebied 3/roze (ook €3 per uur)

Hilversum

Duurste: Parkeergarage Q-Park Markt (€3 per uur)

Goedkoopste: Parkeergarage Q-Park Wandelpad (€1,68 per uur)

Straattarief: €2,90 (centrum), €2,60 (Schil)

Haarlem

Duurste: Binnenstad, zone B (€4,50 per uur)

Goedkoopste: Parkeergarage station (€2,25 per uur)

Purmerend

Duurste: Centrum (€2 per uur)

Goedkoopste: Parkeergarage Q-Park Eggert (€1,60 per uur)