Inbrekers op vlucht achtervolgd door buurtbewoners Anna Paulowna Foto: Politie

ANNA PAULOWNA - Buurtbewoners in Anna Paulowna achtervolgden vorige week twee inbrekers. De mannen gedroegen zich vreemd in de omgeving van de Grasweg, waarna omwonenden een waarschuwing plaatsten in de buurtwhatsappgroep. Toen de inbrekers ervandoor leken te gaan, zat de buurt ze in de auto achterna.

Dat meldt mediapartner Noordkop Nieuws, na een Instagrambericht van agent Annelot Tigchelaar. Ondertussen was de politie ook geïnformeerd. Terwijl bewoners een kant op gingen, gingen agenten de andere kant op. De inbrekers konden uiteindelijk bij het treinstation van Anna Paulowna worden aangehouden. Het bleek te gaan om twee Roemenen van 23 en 39 jaar. Ze hadden eerder op de middag ingebroken in een woning aan de Grasweg in Anna Paulowna, zo bleek nu. De gestolen spullen hadden ze nog bij zich. De inbrekers zitten vast. Dikke duim

De agent die het bericht meldde op Instagram zegt trots te zijn op de samenwerking met de buurtbewoners. "Hoe onwijs leuk om samen met bewoners boeven te vangen. Mijn complimenten voor het daadkrachtige optreden van de omwonenden. DIKKE DUIM."