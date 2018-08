Witteveen is zesde speler voor Apollo Amsterdam

AMSTERDAM - Na zes jaar in Zwolle te hebben gespeeld heeft Lenno Witteveen de overstap gemaakt naar Apollo Amsterdam. Bij de Amsterdammers wil de 23-jarige basketballer zich ontwikkelen in zowel 5x5 als 3x3 basketbal.

Witteveen is de zesde speler die is vastgelegd door Apollo na Aron Royé, Dimeo van der Horst, Berend Weijs, Jesse Markusse en Malevy Leons.

Sinds het seizoen 2012-2013 was Witteveen actief bij de hoofdmacht van Zwolle, waar hij vaak van de bank kwam. In een oefenwedstrijd van Apollo tegen Lokomotief werd hij meteen topscorer met 18 punten (vijf driepunters). Apollo wond die wedstrijd met 76-82. Dat deed de ploeg zonder Dimeo van der Horst en Aron Royé die in Lausanne achtste werden op de World Tour 3x3 en daardoor naar de vijfde plaats zakten op de ranglijst.