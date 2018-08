Deel dit artikel:











Prinses Beatrix woont laatste reünie Engelandvaarders bij Foto: Van Hamel en Van Daalen Wetters

HILVERSUM - Vijf of zes Engelandvaarders van boven de 95 jaar zijn komende woensdag aanwezig bij de reünie op Landgoed De Zwaluwberg in Hilversum. Het is de allerlaatste reünie, waarbij ook prinses Beatrix aanwezig is.

In verband met de hoge leeftijd van de Engelandvaarders zal de reünie voor het laatst woren gehouden. Om die reden werd de bijeenkomst in 2013 ook al officieel afgesloten, maar het jaar erna was het er toch weer van gekomen. Volgens Jos Teunissen van museum Engelandvaarders is dit definitief de laatste editie. "Alle Engelandvaarders zijn nu 95+. Het wordt allemaal een beetje moeilijk om het goede werk van het genootschap voor te zetten. Dit is nu definitief." Lees ook: Engelandvaarders toch weer bijeen in Hilversum In Nederland zijn er op dit moment nog zeven of acht Engelandvaarders in leven, aldus Teunissen. Verder woont er in het buitenland nog een aantal. Naar verwachting zullen er woensdag vijf of zes Engelandvaarders aanwezig zijn. Engelandvaarders zijn verzetsstrijders die vanuit het bezette Nederland uitweken naar Engeland om in geallieerde krijgsdienst te gaan vechten.