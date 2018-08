Deel dit artikel:











Met studieschuld bijna geen hypotheek Foto: ANP

UTRECHT - Studieschulden zijn van grote invloed op de hoogte van een hypotheek, zo blijkt uit een rondgang van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) langs de vijf grootste hypotheekverstrekkers van Nederland. Banken gaan vaak uit van de oorspronkelijke studieschuld en niet van het overgebleven bedrag. Dat is in strijd met de motie die de Tweede Kamer in 2015 aannam.

Het gevolg is dat starters in veel gevallen geen woning kunnen kopen. Bij een bruto-inkomen van 40.000 euro en een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro gaat de maximale hypotheek voor studenten met zo'n 42.000 euro omlaag. Starters die leenden volgens het nieuwe stelsel krijgen ruim 25.000 euro minder. "Aan de vooravond van het nieuwe collegejaar zal de minister open kaart moeten spelen met studenten", zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink. "Studenten wordt verteld 'gunstig' te kunnen lenen, maar lopen bij het kopen van een huis tegen een immense muur aan." Dat minder starters een huis kunnen kopen, leidt bovendien tot opstopping in de studentenhuisvesting. Alleen al in Amsterdam zijn er aan het begin van het studiejaar zeker 11.000 kamers te weinig.