Amsterdamse start-up wil naar Australische beurs

AMSTERDAM - De Amsterdamse techstart-up Nico.lab wil begin volgend jaar naar de beurs in Australië. Het bedrijfje heeft een softwareproduct ontwikkeld dat de diagnose en behandeling van beroertes aanzienlijk versnelt.

Om het softwareproduct, strokeviewer, verder op de markt te brengen wil Nico.lab op de beurs minimaal 3 miljoen euro ophalen.

Het sofwareproduct kan de diagnose en behandeling van beroertes versnellen. In drie minuten kan de sofware relevante informatie leveren. Dit zorg voor een snellere en adequate behandeling bij beroertes.

Spin-off van AMC

Nico.lab is in 2015 ontstaan als spin-off van het Amsterdamse ziekenhuis AMC. Dit jaar wordt de software onder 3000 patiënten in verschillende ziekenhuizen in Nederland getest en vergeleken met de gangbare methode die al jaren wordt gebruikt om een beroerte vast te stellen.

Prijs

Nico.lab won recent een Europese prijs van een half miljoen euro. Ook is het bedrijf gevraagd deel te nemen aan klinische studies in Noord-Amerika en Australië. Australië is sowieso een interessante markt voor Nico.lab, dat daar onlangs al 2 miljoen euro ophaalde bij investeerders.

Samenwerking met Google

Er is ook interesse vanuit Noord-Amerika. Tech-reuzen als Google, Intel en HP zijn een samenwerking met Nico.lab aangegaan om de software begin volgend jaar ook naar de Amerikaanse markt te brengen.