Deel dit artikel:











Sloveen Skomina fluit Ajax dinsdag in Kiev Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

KIEV - Damir Skomina fluit dinsdagavond de play-off-returnwedstrijd tussen Dinamo Kiev en Ajax. Hij wordt in het NSK Olimpiyskyi-stadion bijgestaan door zijn landgenoten Jure Praprotnik en Robert Vukan. Tomaz Klancnik vervult in Kiev de rol van vierde official, terwijl Matej Jug en Slavko Vincic als additional assistant referees zullen fungeren.

Skomina is een oude bekende van Ajax. De arbiter floot op 24 mei vorig jaar de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United, die de Amsterdammers in de Friends ArenA in Stockholm met 2-0 verloren. De wedstrijd in Kiev gaat morgen om 21.00 uur van start.