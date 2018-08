De Peiling: 9 euro voor een uurtje parkeren?

NOORD-HOLLAND - Wie niet goed oplet, betaalt voor een uurtje parkeren de hoofdprijs, ontdekte de Consumentenbond. Wie slim parkeert kan tientallen euro's besparen.

Grote verschillen

De Consumentenbond vergeleek de uurtarieven in 32 stadscentra en ontdekte grote verschillen. In hartje Amsterdam is parkeergarage Markenhoven redelijk goedkoop. Daar betalen automobilisten ‘slechts’ €4,50 per uur. Flink minder dan de €9 per uur in de Amsterdamse Bijenkorfgarage.

Schriktarieven

Ook voor parkeren op straat verschillen de tarieven, al liggen die niet zover uit elkaar als bij de parkeergarages. Sommige gemeenten, zoals Alkmaar en Amstelveen werken in bepaalde gebieden wel met dagkaarten tegen zogenoemde ‘schriktarieven’ tussen de €13,20 en €29,50 om het parkeren op straat te ontmoedigen.

Per minuut

Berekenen wat je aan parkeerkosten kwijt bent voor een middagje shoppen is een hele kunst. Op straat is het meestal wel duidellijk. Daar betaal je vooraf per minuut. In parkeergarages gelden op sommige plekken starttarieven of veranderen de tarieven na het eerste uur.

Naar boven afronden

Welke tijdseenheid er bij de afrekening wordt gebruikt, is vaak onduidelijk. Afrekening per uur is erg ongunstig. Wie 5 minuten langer wegblijft, moet dan voor het hele tweede uur betalen. Zoals bij P1 Parking Waterlooplein in Amsterdam. Daar kost parkeren €5 per 60 minuten. Wie zijn auto 65 minuten laat staan betaalt meteen het dubbele: €10,-

Wat vind jij?

Schrikken hoge parkeertarieven jou af of betaal je knarsetandend de hoofdprijs? Wat kost betaald parkeren bij jou in de buurt?

