Schoenen gevonden tijdens zoektocht naar vermiste Astrid uit Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Tijdens de zoektocht naar de vermiste Astrid Rousse (53) zijn gistermiddag schoenen gevonden. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk of ze van haar zijn.

Roberto Guagliardo, de 24-jarige zoon van Astrid: "Ze dreven in de sloot naast het Kooger Park, twee straten van waar ze woont."

Hij startte gister een zoektocht naar zijn moeder, die verdween in de nacht van 16 op 17 augustus. Om twaalf uur verzamelden zo'n zestig mensen op de parkeerplaats Schansend, naast het Zaans Museum. Er waren ook zoekhonden aanwezig.

Volgens Roberto heeft zijn moeder 'ontiegelijk veel schoenen' en is het daarom onduidelijk of het gevonden paar van haar is.

Lees ook: Zoekactie met zoon gestart naar vermiste Astrid uit Koog aan de Zaan