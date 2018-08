Haarlemse rappers presenteren videoclip over de Amsterdamse Poort

HAARLEM - "Met brandend stro, teer, pek en een speer, bescherm ik mijn stad en zo red ik de eer. Ga je de strijd aan of leg je je neer, de Amsterdamse Poort beschermt ons weer." Zo klinkt het refrein van 'De Amsterdamse Poort' van de Haarlemse rapper Nova. Zijn videoclip, onderdeel van het project 'Monument Taal', is klaar en online te bekijken.

NH Nieuws bezocht de rapper nog tijdens 'the making of' van de videoclip. De broers Lorenzo en Joel Labadie-Cortes, beter bekend als het Haarlemse rapduo Dos Hermanos, doen de regie en maken de beats voor alle tracks van 'Monument Taal'. Kijk hieronder naar het resultaat!

Doel van het project 'Monument Taal' is om jongeren meer te betrekken bij de Haarlemse monumenten. Zo zijn er met andere Haarlemse talentvolle rappers ook nummers opgenomen over het Teylers Museum, de Koepel, de Grote of St. Bavokerk en er zullen er nog een paar volgen.