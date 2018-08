HEILOO - De 66-jarige Richard uit Heiloo is sinds gisteravond weer terecht. Dit bevestigt de politie aan NH Nieuws.

Hij was sinds 19 augustus vermist nadat hij om 09.30 uur van de Kennemerstraatweg was vertrokken. De politie startte een zoektocht, aangezien hij zijn medicatie, telefoon en geld niet had meegenomen.