WOZ bereikt recordhoogte Foto: Google Streetview

NOORD-HOLLAND - De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Amsterdam is het afgelopen jaar gestegen naar het hoogste niveau ooit. Dit jaar is de gemiddelde WOZ-waarde met nog eens 17 procent vorig jaar bereikte de hoofdstad op dat gebied ook al een record.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De WOZ-waarde van een woning in Amsterdam bedroeg gemiddeld 340.000 euro, vorig jaar was dat nog 290.000 euro. In de afgelopen vijf jaar steeg de waarde zelfs met bijna 48 procent. Ook in de buurgemeenten Amstelveen, plus 15,5 procent, Ouder-Amstel, 14 procent en Diemen met bijna 12 procent, ging de gemiddelde WOZ-waarde dit jaar fors omhoog. WOZ-waarde, wat is het precies?

Gemeentes bepalen aan de hand van de WOZ-waarde de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen, waarvan de onroerendezaakbelasting (ozb) de belangrijkste is. Ze gaan daarbij uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar.



Overigens betekent een hogere gemiddelde WOZ-waarde niet automatisch dat je als huizenbezitter ook meer belasting moet betalen. Gemeentes zijn immers vrij om de belastingtarieven naar eigen inzicht te wijzigen. Als we naar de WOZ-waarde kijken staan de duurste woningen in de gemeente Bloemendaal. De gemiddelde WOZ-waarde lag daar het afgelopen jaar op 637.00 euro. Benieuwd hoe het in jouw gemeente zit? Check het hieronder!