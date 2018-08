Deel dit artikel:











Laatste week zomervakantie van start Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De laatste week van de zomervakantie in Noord-Holland is begonnen. Over precies een week beginnen de scholen weer.

Regio Noord, bestaande uit de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht (alleen Eemnes) en Noord-Holland, is de laatste regio waar nog zomervakantie is. Voor scholieren in regio Midden beginnen vandaag de lessen weer. In regio Zuid zijn de scholen al een week geopend. De zomervakantie in Noord-Holland is op 21 juli begonnen en duurt nog tot en met 2 september.