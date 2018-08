Brand bij kinderdagverblijf in Haarlem

HAARLEM - Een brand bij een kinderdagverblijf in Haarlem-Schalkwijk heeft vanochtend voor flink wat rookoverlast gezorgd.

Buurtbewoners werden vannacht rond 4.45 uur wakker van een brandlucht. Al snel bleek dat er brand woedde bij het kinderdagverblijf Hazeltje.

De brandweer wist de brand na enige tijd te lokaliseren. In een opslagruimte in het kinderdagverblijf lag volgens een woordvoerder wat kleding te smeulen. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

De schade aan het kinderdagverblijf is volgens een getuige 'aanzienlijk'. Of het vandaag weer open kan, is nog onduidelijk. Voor zover bekend vielen er geen gewonden.