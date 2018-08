Deel dit artikel:











Vrachtwagen crasht in water langs Provincialeweg in Hoorn

HOORN - Een vrachtwagencombinatie is vanochtend vroeg in het water gereden langs de Provincialeweg in Hoorn.

Het ongeluk gebeurde rond 4.30 uur bij de fietsbrug tussen de Schelphoek en de wijk Kersenboogerd. De vrachtwagen reed door nog onbekende oorzaak van een talud en belandde in de naastgelegen sloot. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte gewond en is volgens een getuige afgevoerd naar het ziekenhuis.