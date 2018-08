Kortenhoever Maxim Gazendam schrijft NK Zandsculpturen op z'n naam

KORTENHOEF - Kunstenaar Maxim Gazendam uit Kortenhoef mag zich weer een jaar lang Nederlands Kampioen Zandsculpturen noemen. Op het Zandsculpturen Festival Brabant in het Noord-Brabantse Oss kwam hij als winnaar uit de bus.

Legde de 37-jarige Gazendam het vorige maand bij het Europees Kampioenschap in Zandvoort nog af tegen de Spanjaard Sergio Ramirez, bij dit het nationale kampioenschap trekt hij wel aan het langste eind.

En dat is niet voor het eerst: ook bij vorige NK's en EK's vielen zijn creaties het meest in de smaak. Op het wereldkampioenschap van vorige week kreeg hij bovendien de publieksprijs toebedeeld. Omdat ook het WK dit jaar in Nederland (Den Haag) werd gehouden, dong hij met zijn Scheveningse vissersvrouw niet mee naar de prijzen.

De Kortenhoever heeft de titel verdiend met een sculptuur in de vorm van een goochelende haas die tegen een decor van enorme speelkaarten een duif tevoorschijn tovert. Het metershoge kunstwerk is in lijn met het thema 'circus' en draagt de naam 'Be the magic, not the illusion'.

Wie het werk met eigen ogen wil zien, kan nog tot en met zondag 9 september in Oss terecht.