Super Cup voor handballers van Aalsmeer

HOUTEN - Aalsmeer heeft hard moeten werken voor de zesde Super Cup in de clubhistorie. De ploeg van Bert Bouwer won uiteindelijk met 27-26 van Bevo. De winnende treffer werd vier seconden voor tijd gemaakt door Erik Blaauw uit een strafworp.

Aalsmeer behaalde dit jaar het landskampioenschap en heeft nu dus de tweede prijs van het jaar te pakken. Eerder won Aalsmeer de Super Cup vijf keer tussen 1998 en 2008. In de laatste tien jaar verloor Aalsmeer echter vijf keer de seizoensopening, waarvan ook de laatste twee edities.

Aalsmeer had het in de eerste helft moeilijk tegen Bevo en kwam met 7-11 achter, maar de productie stokte bij Bevo waardoor Aalsmeer terug kon komen tot 11-11. Vooral Samir Benghanem van Aalsmeer was nauwelijks te stoppen en zorgde voor briljante acties. In de laatste minuut van de eerste helft zorgde Marvin van Offeren ervoor dat Aalsmeer zelfs met een 12-11 voorsprong ging pauzeren.

Na de hervatting hield de ploeg van Bert Bouwer steeds een voorsprong en liep uit naar 23-19 met nog zeven minuten te spelen. Bevo kwam in de slotfase sterk terug en na een snoeihard schot van Dario Polman een minuut voor tijd was de stand weer gelijk: 26-26. Aalsmeer speelde de wedstrijd geroutineerd uit en besliste de wedstrijd vlak voor tijd vanaf de strafworpstreep.

Bij Aalsmeer scoorde Samir Benghanem zeven keer en Marvin van Offeren vijf keer. Bij Bevo scoorde Jeroen van den Beucken negen treffers, waarvan vijf vanaf de strafworpstreep.