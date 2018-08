Deel dit artikel:











Musical The Color Purple verlengd: "Het is een verhaal met een lach en een traan" Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Het boek The Color Purple van Alice Walker is na het Amerikaanse succes op Broadway ook een publiekstrekker in Nederland. Begin dit jaar stond de voorstelling in de NDSM-Loods en nu gaat de musical op tournee en maakt het onder andere een stop in het DeLaMar Theater.

The Color Purple vertelt het verhaal van drie zwarte vrouwen in het zuiden van Amerika aan het begin van de 20e eeuw, een tijd waarin slavernij is afgeschaft maar de gevolgen nog sterk voelbaar zijn. Lees ook: 'Kritische Kijkers' op de Uitmarkt meest gecharmeerd van Femke Arnouts Hoofdpersoon Celie leidt een leven dat gedomineerd lijkt door armoede, misbruik en geweld. "Het is een verhaal met een lach en een traan. Ze vindt de kracht dankzij de sterke vrouwen naast haar", vertelt de Nederlandse hoofdrolspeler Naomi van der Linden (Celie) vandaag op de Uitmarkt. Van der Linden: 'Het mooiste van deze voorstelling is het leren nee te zeggen. Voor jezelf opkomen en uiteindelijk overwin je.' Meezingfestijn

Vanavond doen de castleden van The Color Purple mee met het meezingfestijn waarmee het nieuwe culturele seizoen wordt afgetrapt: de Musical Sing-a-Long. Bijna de hele maand november staat de musical in het DeLaMar Theater.