Overvallers supermarkt Duivendrecht gepakt dankzij bedrijfsleider

Foto: PLUS Wagner

OUDER-AMSTEL - (AT5) Twee personen hebben vanmiddag rond 13:30 uur de Plus supermarkt aan het Dorpsplein in Duivendrecht overvallen.

De twee hebben een greep in de kassa gedaan en namen een onbekend geldbedrag mee. Door kordaat optreden van de bedrijfsleider heeft de politie de vermoedelijke daders kunnen oppakken.

Lees ook: Overvallers met hamer nemen geld mee uit supermarkt en vluchten

Er is volgens de supermarkt geen geweld gebruikt. "Maar als je de beelden terugkijkt is het voor de betrokken caissière heel heftig om mee te maken. Voor de aanwezige personeelsleden is slachtofferhulp ingeschakeld", schrijven ze op Facebook.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Eind vorig jaar is de supermarkt ook al twee keer overvallen.