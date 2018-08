Deel dit artikel:











Zwemmer gereanimeerd op strand Schoorl Foto: Rob Bakker Foto: Rob Bakker Foto: Rob Bakker Foto: Rob Bakker Foto: Rob Bakker Foto: Rob Bakker Foto: Rob Bakker Foto: Rob Bakker

SCHOORL - Hulpdiensten hebben vanmiddag op het strand van Schoorl een man gereanimeerd die kort daarvoor in zee in problemen was geraakt.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De man maakte deel uit van een groep van drie personen die tussen Bergen en Schoorl was gaan zwemmen. Toen een van de mannen in problemen kwam, is hij met een helikopter uit zee gehaald en op het strand gereanimeerd. De andere twee zwemmers zijn op het strand opgevangen door de Reddingsbrigade. Zij mankeren niets. Na de reanimatie is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.