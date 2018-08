Deel dit artikel:











Demonstratief zonder bovenstukje zonnen op Nationale Toplessdag Foto: NH Nieuws

ZANDVOORT - ZANDVOORT Ondanks de lage temperaturen sprong een handvol dames vandaag in de bres voor de blote borst op het strand. Op Nationale Toplessdag voerden zij in Zandvoort actie om het topless zonnen te promoten. Beeldmateriaal is er niet, want borsten filmen of fotograferen is ook weer niet nodig.

Onder de vlag van de beweging Bloot Gewoon, die naaktrecreatie bevordert, verzamelden acht dames zich op het winderige strand om een lans te breken voor de blote borst. Directeur Christine Kouman van de moederstichting van Bloot Gewoon is één van hen. "Dertig jaar geleden lag het hele strand vol blote borsten, dat is nu ondenkbaar, iedereen draagt weer een bovenstukje en dat is jammer", zegt Kouman. "Wij vonden het de hoogste tijd om ons af te vragen hoe liberaal ons landje nu eigenlijk nog wel is". Lees ook: Lucies borsten zijn een hit: "De wereld wordt alleen maar truttiger"



"Er is een hoop veranderd de afgelopen dertig jaar" zegt Kouman. "Ten eerste natuurlijk de opkomst van de sociale media. Je loopt het risico ongewild met een naaktfoto op internet terecht te komen, veel vrouwen willen dat risico niet lopen en houden daarom hun bovenstukje aan". Andere vrouwen voelen niets voor topless zonnen omdat ze bang zijn niet te voldoen aan het schoonheidsideaal dat door (sociale) media wordt uitgevent. Niet filmen

Op de vraag waarom de blote borsten niet gefilmd of gefotografeerd mogen worden, heeft Kouman een duidelijk antwoord. "Blote borsten zijn niets bijzonders, een man zonder bovenstukje wordt ook niet gefotografeerd". Of de actie van vandaag veel dames op andere gedachten brengt, zullen we pas weten als de temperaturen weer wat stijgen.