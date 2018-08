Opbrengst van epische zwemtocht Van der Weijden nu ruim 4,3 miljoen euro

ALKMAAR - De opbrengst van de zwemtocht die Maarten van der Weijden vorige week maakte, is opgelopen naar een bedrag van 4.311.810,72 euro.

Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens de huldiging van Van der Weijden in zijn woonplaats Waalwijk.

Daarmee is de teller met bijna een miljoen euro opgelopen sinds afgelopen woensdag, toen de opbrengst nog stond op 3,5 miljoen euro. Het geld gaat via KWF Kankerbestrijding naar elf speciale projecten. "Ik ben zo onwijs dankbaar, wat een geld. Ik ben zo onwijs dankbaar", reageerde Van der Weijden op het bedrag.

Magische grens

Maarten hoopt de magische grens van 4,5 miljoen euro aan donaties te halen. De gemeente Waalwijk wees er dan ook op dat doneren nog steeds mogelijk is via de website www.11stedentocht.nl.

De olympisch kampioen werd gehuldigd voor zijn Elfstedenzwemtocht van vorige week in Friesland. Hij wilde 200 kilometer afleggen, maar moest zijn tocht na 163 kilometer staken omdat het medisch niet langer verantwoord was om door te gaan. Hij lag 55 uur in het water.

Lees ook: Docu over epische zwemtocht van Maarten van der Weijden op Ziggo Sport

Tijdens de huldiging kreeg de zwemmer een erepenning van de gemeente Waalwijk uit handen van burgemeester Nol Kleijngeld. "Je hebt een bovenmenselijke prestatie verricht en mensen in verbinding gebracht rondom het thema kanker. Daarom is heel Nederland trots op je", zei Kleijngeld.