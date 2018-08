Deel dit artikel:











Kunstenaars vertellen verhaal van verscheurd Syrië: "Onze boodschap? Liefde en broederschap" Foto: NH Nieuws

ZWAAG - Met hun kunstwerken vertellen gevluchte kunstenaars uit Syrië in Zwaag het verhaal over hun vaderland. Bij Kunst in de Kas, een tot galerie omgetoverde kas, is het indrukwekkende verhaal van een door oorlog verscheurd land te horen. "Ik probeer zoveel mogelijk mensen te bereiken met mijn boodschap dat moorden niet oké is."

Die woorden komen uit de mond van Akram Hamza, een van de kunstenaars. Hamza exposeerde al in Nederland, België en Duitsland. "Mijn kunst is een universele taal die iedereen begrijpt. Door middel van deze taal vertel ik dat ik een oosterse man ben die opgroeide in oosterse omstandigheden." Liefde en vrede

Net als Hamza probeert ook Moussa Ramou in Nederland de draad als kunstenaar weer op te pakken. Daarnaast geeft hij als vrijwilliger les aan Syrische kinderen in verschillende asielzoekerscentra. "De boodschap die ik uitdraag is een boodschap van liefde en broederschap. Niet van oorlog. Ons land heeft een geschiedenis van duizenden jaren. Kunst is daar altijd heel belangrijk geweest. Ons land is een land van liefde en vrede."