Mysteryland nog tien jaar op vertrouwde plek

VIJFHUIZEN - Mysteryland is nog zeker de komende tien jaar te vinden op het voormalig Floriadeterrein in Haarlemmermeer. De organisatie van het dancefestival heeft onlangs een nieuw huurcontract getekend met de gemeente.

"We zijn heel blij dat we met de gemeente Haarlemmermeer en het Recreatieschap overeenstemming hebben bereikt over een nieuw 10-jarig huurcontract", zegt festivaldirecteur Carina Kornfeind. "We kunnen nu voor de lange termijn plannen maken om het festival verder te verfijnen."

Ook de jubileumeditie van Mysteryland, die dit weekeinde plaatsvindt, is uitverkocht. Vrijdag, gisteren en vandaag woonden ondanks de regen in totaal ruim 130.000 bezoekers uit meer dan honderd landen de 25ste editie van het festival bij. Gisteravond gingen de laatste kaarten over de toonbank, waardoor ook de laatste dag volledig is uitverkocht. Momenteel dansen ruim 55.000 mensen in Haarlemmermeer.

Vandaag staan nog onder anderen Axwell /\\ Ingrosso, Yellow Claw en Sam Feldt achter de draaitafels.