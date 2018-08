AZ met zelfde elf tegen Vitesse

ALKMAAR - AZ start in de competitiewedstrijd tegen Vitesse met dezelfde elf spelers als de wedstrijden tegen NAC en Emmen. Dat betekent dat nieuwkomers Johnsen, Rotariu en Gudmundsson wederom op de bank plaats moeten nemen.

De wedstrijd gaat om 16.45 van start in het AFAS stadion en is live te volgen via Facebook, onze site en app.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Ouwejan; Midtsjø, Til, Koopmeiners; Seuntjens, Boadu, Idrissi.

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van Der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Foor, Bero; Beerens, Matavz, Linssen