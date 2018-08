Deel dit artikel:











Auto rijdt tegen boom en glijdt sloot in: twee gewonden Foto: HFV Foto: HFV

PURMEREND - Bij een ongeluk in Purmerend zijn vanmiddag twee gewonden gevallen. De auto kwam in de berm langs de Oosterweg terecht, reed tegen een boom en gleed vervolgens half een naastgelegen sloot in.

Een getuige meldt aan NH Nieuws dat omwonenden snel na het ongeluk en met vereende krachten hebben voorkomen dat de auto zou kantelen en ondersteboven in het water belandde. Een politiewoordvoerder kan het nog niet bevestigen, maar de getuige laat weten dat de slachtoffers een man en vrouw op leeftijd zijn. Zij zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het autowrak wordt door een berger opgehaald.