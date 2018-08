Bronzen beeld gestolen van graf dierbare moeder: "Dit is gewoon schofterig"

DRIEHUIS - Onbekenden hebben verschillende beelden gestolen van graven op begraafplaats Westerveld in Driehuis. Zo ook de bronzen eend op het graf van de moeder van Tessa Prins.

Het graf van Tessa's moeder, die in 2001 overleed aan de gevolgen van kanker, ligt er troosteloos bij sinds de diefstal. Haar vader ontdekte begin augustus dat het beeld weg was, toen Tessa op vakantie was. Gisteren zag ze de schade voor het eerst met eigen ogen.

Schofterig

"Het harde bewijs is zichtbaar. Het was echt een prachtige vogel, die was gebaseerd op de muziek die ze had uitgekozen voor de begrafenis. Die vogel stond ook symbool voor haar leven. Dat je nog moet opkomen voor haar na haar overlijden, is gewoon schofterig."

Het is niet het enige bronzen beeld dat is gestolen van de begraafplaats, blijkt uit berichten op sociale media. Tessa heeft ook contact met een andere nabestaande die onlangs ontdekte dat een beeld van het graf van haar oom was ontvreemd. Tessa wil daarom dat er maatregelen worden genomen.

Toezicht

"Ik neem het de begraafplaats wel kwalijk, want ze zouden mensen ook kunnen waarschuwen om die beelden desnoods een tijdje weg te halen. Of misschien kunnen ze zorgen voor toezicht, met de gemeente bijvoorbeeld. Of camerabewaking."

Vooral Tessa's vader is erg aangeslagen na de diefstal. "Hij is er heel emotioneel onder, heel warrig. Hij trekt het zich heel erg aan. Dit was een soort missie van hem dat hij nog voor z'n vrouw kon zorgen."

Begraafplaats Westerveld was dit weekend niet bereikbaar voor een reactie.