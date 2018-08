Eiting: "Snelle eerste goal maakt het makkelijker"

AMSTERDAM - "Die snelle eerste goal maakte het makkelijker", zei Carle Eiting nadat Ajax met 5-0 had gewonnen van FC Emmen.

"Zij wilden er af en toe uitkomen, dat geeft ook meer ruimte voor ons", voegde hij er aan toe.

Ajax hoefde niet voluit te gaan tegen het veel zwakkere FC Emmen. "We probeerden door te blijven gaan, het is niet dat we op halve kracht speelden."

Toch zal Ajax dinsdag in Kiev in de return tegen Dinamo nog een tandje bij moeten schakelen. "Europese wedstrijden daar zit toch een andere beleving op", vertelde Eiting. "Maar dat proberen we wel elke week na te bootsen."