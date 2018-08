LIVE AZ - Vitesse

ALKMAAR - Blijft AZ de koploper? Dat is de vraag vanmiddag als de Alkmaarders het thuis opnemen tegen Vitesse, dat op de ranglijst net onder AZ staat.

De ploeg van John van den Brom moet vooral beducht zijn voor de voorzetten van de Arnhemmers, want in de eerste twee wedstrijden slingerde de ploeg van de Russische trainer Leonid Slutsky de bal maar liefst 58 keer voor de goal. AZ deed dat slechts 15 keer.

De laatste acht jaar heeft AZ thuis niet meer verloren van Vitesse. Vorig jaar werd het 4-3, met een hattrick en een assist van Alireza Jahanbakhs.

Wijzigingen in de opstelling zijn niet te verwachten bij AZ. 'Never change a winning team' is de gedachte van John van den Brom, nadat zijn team de eerste twee wedstrijden ruim won.

De club uit Arnhem speelt de laatste jaren veel met gehuurde spelers. De afgelopen week werd Martin Ødegaard nog gehuurd van Real Madrid.

De wedstrijd in het AFAS-stadion begint om 16.45 uur en is live te volgen via onze site, apps en op onze Facebookpagina. Edward Dekker en Marijn Willems verzorgen het commentaar.