Auto uitgebrand in Den Helder: brandweer vermoedt opzet

DEN HELDER - In de Jasmijnstraat in Den Helder is vanmorgen vroeg een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De politie vermoedt brandstichting.

De autobrand trok veel bekijks van buurtbewoners. De politie heeft een voorwerp bij het voertuig gevonden wat gebruikt zou kunnen zijn bij brandstichting. Er wordt op dit moment een forensisch onderzoek gedaan door de recherche en daarna wordt de auto afgevoerd.