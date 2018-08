Deel dit artikel:











Auto in water bij Markermeer: bestuurder gevlucht Foto: Amoureus Media / Wesley Boots Foto: Amoureus Media / Wesley Boots

VENHUIZEN - Een auto is vanmorgen rond half vier aangetroffen in het Markermeer bij Venhuizen. De hulpdiensten - inclusief een traumaheli en duikteam van de brandweer - kwamen ter plaatse, maar vonden geen inzittenden of bestuurder.

Update 10:19 uur: De bestuurder heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Het gaat om een 26-jarige man uit Hoogkarspel. De man verklaarde door stress en schok te zijn weggelopen. De blauwe wagen stond langs de Zuiderdijk half in het water. Duikers zochten rondom het voertuig naar eventuele slachtoffers, maar trof niemand aan. De bestuurder zou op de vlucht zijn geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de eigenaar van het voertuig.