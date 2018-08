Automobilist vliegt uit de bocht op afrit A7 bij Wognum

WOGNUM - Een automobilist is vanavond gewond geraakt toen hij op de afrit van de A7 bij Wognum uit de bocht vloog en een lantaarnpaal ramde.

Dat gebeurde rond 19.00 uur. De auto kwam zwaar gehavend op z'n flank in de berm tot stilstand, zo is te zien op foto's.

Volgens getuigen bleek uit een blaastest dat de automobilist onder invloed was. Hij zou daarom onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Ook de lokale nieuwssite 112WestFriesland meldt dat het slachtoffer alcohol had gedronken. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.