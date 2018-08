Ten Hag hoopt selectie bijeen te houden

AMSTERDAM - Trainer Erik ten Hag hoopt dat hij volgende week tijdens het uitduel van Ajax tegen Vitesse over dezelfde spelers kan beschikken als zaterdag tijdens de makkelijk gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen (5-0). Dat zou betekenen dat Ajax de selectie intact heeft weten te houden in de laatste week van de transfermarkt.

Als er toch nog een basisspeler vertrekt, dan lijkt Hakim Ziyech daarop de grootste kans te maken. De middenvelder heeft de toezegging van de clubleiding dat hij zijn toekomst bij een goed bod ergens anders mag voortzetten. "We kennen elkaars standpunten", zei Ten Hag voor de camera van FOX Sports. "Maar hij speelt graag voor Ajax en laat dat iedere wedstrijd zien. Hij heeft plezier om hier te voetballen. Hij wil bepalend zijn en dat lukt hem aardig." Ziyech had met een doelpunt en twee assists een groot aandeel in de zege van Ajax op FC Emmen.

'Speelt niet rond Ziyech'

Volgens directeur voetbalzaken Marc Overmars speelt er nog niet veel rond Ziyech. "Dat valt wel mee", antwoordde hij. "Ik heb liever dat het zo blijft. Ik kan het beste op vakantie gaan en na 1 september weer de telefoon opnemen. Want we willen de boel graag bij elkaar houden", zei Overmars. "We hebben een mooi team dat iedere week beter wordt. De spelers kijken ook wat hier gebeurt. Het team draait lekker. Nog geen anderhalf jaar geleden haalden we onder trainer Peter Bosz de finale van de Europa League toen er zo'n spirit ontstond."

"We hebben ze bij de strot gepakt"

Over de wedstrijd was Ten Hag zeer tevreden. "Wedstrijden tussen twee grote wedstrijden in zijn altijd lastig, maar we hebben ze bij de strot gepakt en ze geen kans gegeven."

Na de 3-0 gaf hij Klaas-Jan Huntelaar, Frenkie de Jong en later ook Hakim Ziyech wat rust. "Ik wilde de aanvallers wat rust geven en Frenkie de Jong heeft niet hele voorbereiding mee kunnen doen, daarom wisselde ik hem ook."

"Schop onder komt nodig"

Dennis Johnsen mocht nog een kwartier meespelen voor Hakim Ziyech. "Hij heeft diepte in zijn spel, maar is er door zijn eigen gedrag een paar keer buiten gevallen in de voorbereiding. Johnsen is een jonge speler die af en toe schop onder de kont nodig heeft en hij moet leren wat hij wel en niet kan doen. De potentie heeft hij wel, maar hij moet elke dag alles geven. Ik wilde hem nu wel eens zien ook met het oog op dinsdag. Een snelle speler kan soms voor wat extra's zorgen. "

De geschorste Nico Tagliafico krijgt een paar dagen vakantie van Ten Hag en gaat niet mee naar Kiev.