VOC moet Supercup aan Quintus laten Foto: Topsport Amsterdam

HOUTEN - De handbalsters van VOC hebben zaterdagmiddag de strijd om de Supercup verloren. Quintus was in de Dome in Houten met 30-20 te sterk

De ploeg uit Kwintsheul nam daarmee revanche voor de verloren bekerfinale van het afgelopen seizoen, waarin VOC bij de rust nog tegen een 20-17 achterstand aankeek, maar uiteindelijk dus wel won. Lees ook: Handbalsters VOC verslaan Quintus in bekerfinale VOC won naast de beker ook de landstitel en won de Supercup in het verleden drie keer. Vandaag had Quintus bij de rust opnieuw een comfortabele 16-8 voorsprong en in de tweede helft kon VOC die achterstand nooit mee verkleinen. De Amsterdamse ploeg moest daardoor toezien hoe de Supercup dit jaar naar Kwaintsheul gaat. Bij VOC was Lynn Molenaar topscorer met zeven treffers. Cynthia Devilee-Grift en Lisa Warmerdam waren bij de winnende ploeg ieder goed voor zes doelpunten.