Brand in woonboerderij Heerhugowaard onder controle Foto: HFV/Theo Annes Foto: HFV/Theo Annes Foto: HFV/Theo Annes Foto: HFV/Theo Annes Foto: HFV/Theo Annes

HEERHUGOWAARD - In een vrijstaande woning met een rieten kap in Heerhugowaard heeft vanavond een hevige brand gewoed. Het vuur is inmiddels geblust. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar over de omvang van de schade is nog niets bekend.

Het gaat om een woning aan de Jan Glijnisweg, zo liet de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord eerder op de avond weten. Volgens getuigen is de brand ontstaan doordat de bliksem insloeg, maar dat kan de woordvoerder van de Veiligheidsregio niet bevestigen. Lees ook: Hoogwerker brandweer belandt in sloot bij woningbrand Heerhugowaard Op foto's is te zien dat het rieten dak van de woonboerderij in lichterlaaie stond. Voor de bestrijding van de brand werden vier bluswagens en een hoogwerker ingezet. De brandweer is erin geslaagd te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een loods achter de boerderij. De brandweer kende wel tegenslag. Op zo'n 200 meter van de woning reed een hoogwerker een sloot langs de Jan Glijnisweg in. De brandweerlieden die in die hoogwerker zaten, maken het goed, maar zijn wel afgelost door collega's. Rook over weilanden

Om de hulpdiensten vrij baan te geven, werd de Jan Glijnisweg afgesloten. De rook die vrijkwam trok over de naastgelegen weilanden richting de Rustenburgerweg, maar heeft voor zo ver bekend niet tot veel overlast geleid.