Amy Pieters wint de Grand Prix Plouay

HAARLEM - Amy Pieters heeft in Bretagne haar zevende zege van het seizoen geboekt. De 27-jarige Haarlemse was na 125 kilometer de snelste van een kopgroepje en klopte Marianne Vos en Coryn Rivera.

Amy Pieters heeft in het Bretonse Plouay haar zevende zege van het seizoen geboekt door de GP de Plouay-Lorient Agglomération te winnen. Na 125 kilometer mocht een select groepje om de overwinning sprinten in de WorldTour-koers. Daarin bleef de renster van Boels-Dolmans Marianne Vos en Coryn Rivera voor.

Op de voorlaatste klim van de Ty Marec scheidde een groepje van vijftien rensters zich af, met daarin bijna alle favorieten. Een paar rensters probeerden nog daaruit te ontsnappen, maar uiteindelijk werd het een sprint waarin Pieters de sterkste was.

"We hebben er een harde wedstrijd van gemaakt en het is ons gelukt. We waren maar met een klein team, maar we waren zo sterk allemaal", aldus Pieters, die het moest doen zonder steun van haar zieke ploeggenoten Chantal Blaak en Anna Plichta.

De wel aanwezige Megan Guarnier speelde een belangrijke rol als helper voor Pieters. "Megan en ik waren op een gegeven moment nog maar met zijn tweeën, dus we konden toen niet meer sparen. We hebben elkaar zo veel mogelijk geholpen door elkaar zo lang mogelijk op te vangen, totdat we door hadden dat het echt een sprint ging worden. Ze viel in de finale echt zo vaak aan. Ik probeerde toen zo veel mogelijk te herstellen. Uiteindelijk kon ik erbij blijven en won ik de sprint."