Deel dit artikel:











Kon. HFC begint seizoen met verlies, AFC met winst (met samenvattingen) Foto: Pro Shots/Toon Dompeling

HAARLEM - Koninklijke HFC heeft de eerste wedstrijd van het seizoen in de tweede divisie verloren. Op eigen veld werd het 1-2 voor FC Lienden. HFC claimde in de eerste helft vergeefs twee penalty's en kreeg er in de tweede helft dan eindelijk wel een. Kozakken Boys verloor thuis tegen AFC al binnen twintig minuten twee keepers, wat elf minuten extra blessuretijd opleverde. AFC won met 1-0, dankzij een doelpunt van Raily Ignacio. Bekijk hieronder de samenvattingen.

Koninklijke HFC – FC Lienden 1-2

15' 0-1 Maurits de Baar

59' 1-1 Feyo Glim (pen)

75' 1-2 Jawad Bellahsan Opstelling Kon. HFC: Boks; Hols (Lewis /79), Boer, Wilffert, v.d. Slot; v. Son , v. Soest, Weistra, Noordmans (Kroon/86), Glim, Driever (Mounji/75) Opstelling FC Lienden: Schimmel; Wilsterman, Balk, Memic, Wiafe, Elders, Hak, Intezar, Mijland, Bendadi, de Baar (Bellahsan/72) Kozakken Boys – AFC 0-1

41' 0-1 Raily Ignacio Opstelling Kozakken Boys: Arends (den Hartog/13, v. Ingen/27) ; Eekman, Jakoba, Bot, Agatowski (Rijsdijk /73), v. Eijma, El Azzouti, Stout, v. Huijgevoort, Monteiro, v. Nuland Opstelling AFC: Zonneveld, Linthorst, Richard, Kulhan, Ignacio, Grootfaam, Jansen, Y. Teijsse (Bosma /78), K. Teijsse (Hoek/70), Belarbi (Matthijs/78) , vd Houten