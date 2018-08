Geroofde vrachtwagen Schiphol uitgebrand teruggevonden in Zuid-Hollands dorp

SCHIPHOL - De vrachtwagen die vorige week dinsdag op Schiphol onder bedreiging van een vuurwapen werd geroofd van een chauffeur, is vanochtend uitgebrand teruggevonden in het Zuid-Hollandse dorp Aarlanderveen, ten oosten van Alphen aan den Rijn.

Dat schrijft Omroep West op basis van een gesprek met de Koninklijke Marechaussee. De vrachtwagen - waarvan de kentekenplaten waren verwijderd - brandde vannacht volledig uit, maar de elektronische apparatuur die de chauffeur kort voor de roof had geladen, was verdwenen. Ook van de daders was geen spoor te bekennen.

Lees ook: Chauffeur miljoenentransport ontvoerd en beroofd op Schiphol

Kort nadat de chauffeur op 14 augustus bij een bedrijf aan de Pelikaanweg de elektronische apparatuur in de vrachtwagen had gezet, werd hij benaderd door een man met een vuurwapen. Hem werd gesommeerd de combinatie van het bedrijfsterrein af te rijden, waarna hij werd mishandeld, gekneveld en in de kofferbak van een personenauto werd gestopt.

Na enige tijd werd de chauffeur in de buurt van Schiphol vrijgelaten, maar de vrachtwagen en de kostbare lading waren toen al verdwenen. De 42-jarige chauffeur heeft aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee, die de zaak onderzoekt.