LIVE: NH Events bij de Beddenrace in Langedijk Foto: NH/Anne Klijnstra

LANGEDIJK - Slapen doe je in bed, maar in Langedijk gaat dat vanavond net even anders. Daar rennen ze kilometers lang achter een bed aan tijdens de jaarlijkse Beddenrace.

Voor veel deelnemers is de race allang geen grap meer. Ze pakken het bloedserieus aan. In totaal staan er 54 mensen aan de start achter de aerodynamische bedden. NH Events doet live verslag als de bedden de straten van Langedijk onveilig maken.