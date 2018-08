Man (71) dodelijk getroffen door bliksem in Zwanenburgs park

Deel dit artikel:











ZWANENBURG - Een 71-jarige man uit Zwanenburg is vanmiddag in een park in zijn woonplaats geraakt door de bliksem en aan de gevolgen daarvan overleden.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws, naar aanleiding van een tweet waarin de politie Kennemerland van 'een noodlottig ongeval' spreekt. De man werd getroffen in Wandelpark Zwanenburg. Het lichaam van de man werd aangetroffen aan de Plantsoenlaan.