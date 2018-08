Vierde plaats voor Enkhuizer skûtsje bij open kampioenschap in Friesland

ENKHUIZEN - Thomas de Boer en zijn bemanning zijn vanmorgen vierde geworden bij het open kampioenschap 'skûtsjesilen' in Friesland. Het is voor het eerst in dertig jaar tijd dat er weer een Enkhuizer skûtsje meedoet aan de wedstrijd.

"We stonden de hele week 3e dus het is wel een beetje zuur dat we net niet de podiumplek hebben", vertelt Thomas vlak na de wedstrijd. Het scheelde maar een haar want De Drie Haringen eindigde met een gelijk puntenaantal als de nummer drie: "Zij scoorden op andere vlakken net even beter, vandaar dat we vierde zijn geworden." Toch is Thomas apetrots: "Als je me een week geleden had gevraagd of we kans maakten, dan had ik getekend voor de vierde plek!"

Met zijn team van vijftien bemanningsleden namen ze het in de C-klasse op tegen vijftien andere skûtsjes. Het kampioenschap begon afgelopen zaterdag in Hindeloopen en deed zes verschillende Friese plaatsen aan. De finale begon vanmorgen vroeg in Lemmer.

Klasse omhoog

Als nieuwe deelnemer stroomde De Drie Haringen dit jaar binnen in de C-klasse. Door de goede prestaties deze week, zal de Drie Haringen volgend jaar in de B-klasse meevaren.